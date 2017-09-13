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ABD, DEYREZZOR OPERASYONU İÇİN PKK/YPG'YE 90 TIR AĞIR SİLAH VE ZIRHLI ARAÇ GÖNDERDİ


ABD, Deyrezzor Operasyonu İçin PKK/YPG'ye 90 TIR Ağır Silah ve Zırhlı Araç Gönderdi
Tarih : 13 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Abd, Deyrezzor Operasyonu İçin Pkk/Ypg'ye 90 Tır Ağır Silah Ve Zırhlı Araç Gönderdi(6/10)2

ABD, Rakka ve Deyrezzor operasyonu kapsamında PKK/YPG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar göndermeyi sürdürüyor.

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ SİLAH VE ZIRHLI ARAÇLAR DÜN ULAŞTI

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kullandığı diğer isimle "Demokratik Suriye Güçleri"nden bir yetkili Sputnik'e yaptığı açıklamada ABD'nin silah ve zırhlı araç sevkiyatının kendilerine dün ulaştığını belirterek şöyle dedi:

"ROKETLER, FÜZELER, HAVAN TOPLARI, KALAŞNİKOF SİLAHLAR VAR"

ABD, Deyrezzor operasyonu nedeniyle bize zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. Bize ulaşan silahlar içerisinde roketler, ısı güdümlü füzeler, doçkalar, otomatik makineli tüfekler, havan topları ve Kalaşnikof silahları var. Silahlar ve zırhlı Hummer araçları Kuzey Irak karayoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye sokuldu.

"DAHA FAZLA SİLAH SÖZÜ VERDİLER"

Silahların tırlarla Deyrezzor kentinin doğusunda DEAŞ'ın YPG'ye bırakıp çekildiği bölgelere bırakıldığini söyleyen terörist, "Silahlar ve zırhlı araçlar 90 tırla geldi. Operasyon için daha fazla ihtiyacımız var. Bunu ABD'li yetkililere bildirdik. Yakında daha fazla ağır silahın gönderileceği sözünü verdiler" dedi.

TÜRKİYE, YPG'YE SİLAH VERİLMESİNE KARŞI ÇIKIYOR

ABD, şimdiye kadar PKK/YPG'ye 1480 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi. Ankara, YPG'ye silah verilmesine sert bir şekilde karşı çıkıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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