ABD, DEYREZZOR OPERASYONU İÇİN PKK/YPG'YE 90 TIR AĞIR SİLAH VE ZIRHLI ARAÇ GÖNDERDİ
ABD, Rakka ve Deyrezzor operasyonu kapsamında PKK/YPG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar göndermeyi sürdürüyor.
ABD'NİN GÖNDERDİĞİ SİLAH VE ZIRHLI ARAÇLAR DÜN ULAŞTI
PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kullandığı diğer isimle "Demokratik Suriye Güçleri"nden bir yetkili Sputnik'e yaptığı açıklamada ABD'nin silah ve zırhlı araç sevkiyatının kendilerine dün ulaştığını belirterek şöyle dedi:
"ROKETLER, FÜZELER, HAVAN TOPLARI, KALAŞNİKOF SİLAHLAR VAR"
ABD, Deyrezzor operasyonu nedeniyle bize zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. Bize ulaşan silahlar içerisinde roketler, ısı güdümlü füzeler, doçkalar, otomatik makineli tüfekler, havan topları ve Kalaşnikof silahları var. Silahlar ve zırhlı Hummer araçları Kuzey Irak karayoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye sokuldu.
"DAHA FAZLA SİLAH SÖZÜ VERDİLER"
Silahların tırlarla Deyrezzor kentinin doğusunda DEAŞ'ın YPG'ye bırakıp çekildiği bölgelere bırakıldığini söyleyen terörist, "Silahlar ve zırhlı araçlar 90 tırla geldi. Operasyon için daha fazla ihtiyacımız var. Bunu ABD'li yetkililere bildirdik. Yakında daha fazla ağır silahın gönderileceği sözünü verdiler" dedi.
TÜRKİYE, YPG'YE SİLAH VERİLMESİNE KARŞI ÇIKIYOR
ABD, şimdiye kadar PKK/YPG'ye 1480 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi. Ankara, YPG'ye silah verilmesine sert bir şekilde karşı çıkıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar