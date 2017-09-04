200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu

ABD, Dünyaya İlan Etti: Kim'in Eylemleri Savaşın Başlangıcını Gösteriyor

ABD, DÜNYAYA İLAN ETTİ: KİM'İN EYLEMLERİ SAVAŞIN BAŞLANGICINI GÖSTERİYOR

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eylemleri, savaşın başlangıcını gösteriyor" dedi.

Tarih : 04 Eylül 2017, 21:40
Puan Ver : Abd, Dünyaya İlan Etti: Kim'in Eylemleri Savaşın Başlangıcını Gösteriyor(5/10)1

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer füze denemesinin ardından olağanüstü toplandı.

"GÜÇLÜ YAPTIRIMLAR KUZEY KORE'Yİ ENGELLEYEBİLİR"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer füze denemelerine güçlü önlemler alınması gerektiğine vurgu yaparak, "Çok güçlü yaptırımlar Kuzey Kore'yi engelleyebilir" dedi.

"KİM'İN EYLEMLERİ SAVAŞIN BAŞLANGICI"

Halley, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eylemleri, savaşın başlangıcını gösteriyor. Savaş, ABD'nin istediği bir şey değil ancak sabrımız sonsuz değildir" dedi.

"ACİLEN SONLANMALI"

Ayrıca Halley, açıklamalarında Kuzey Kore ile ticari ilişkiler içerisinde olan diğer devletlerin de baskı uygulaması gerektiğini belirtti. Güney Kore ise Kuzey Kore'ye güçlü yaptırımlar uygulanmasını isteyerek, durumun acilen sonlanması gerektiğini vurguladı.

KUZEY KORE, HİDROJEN BOMBASI DENEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Kuzey Kore Devlet Televizyonu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yeni bir hidrojen bombası denediklerine ilişkin fotoğraflar servis etmişti. Kuzey Kore yönetimi ileri düzeyde bir nükleer silahı başarıyla ürettiklerini duyurarak, söz konusu füzenin yeni bir kıtalararası balistik füze özelliğine sahip olduğunu aktardı.

HİDROJEN BOMBASI DEPREME NEDEN OLDU

Bu gelişmelerin ardından ülkenin daha önce nükleer denemeler gerçekleştirdiği bölgede deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ve şiddetinin 5.6 olduğunu açıkladı. Daha sonra ise depremin yerin üstünde sıfır metrede 6.3 şiddetinde meydana geldiğini doğruladı. Nükleer denemenin ardından gelen depremin şiddetinin 6.3 olduğu kaydeden Çin, ilk depremin ardından aynı noktada 4.6 büyüklüğünde yeni bir depremin olduğunu duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Dünyaya  İlan  Etti  Kim  İn  Eylemleri  Savaşın  Başlangıcını  Gösteriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER