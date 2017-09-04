ABD, DÜNYAYA İLAN ETTİ: KİM'İN EYLEMLERİ SAVAŞIN BAŞLANGICINI GÖSTERİYOR
ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eylemleri, savaşın başlangıcını gösteriyor" dedi.
Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer füze denemesinin ardından olağanüstü toplandı.
"GÜÇLÜ YAPTIRIMLAR KUZEY KORE'Yİ ENGELLEYEBİLİR"
Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer füze denemelerine güçlü önlemler alınması gerektiğine vurgu yaparak, "Çok güçlü yaptırımlar Kuzey Kore'yi engelleyebilir" dedi.
"KİM'İN EYLEMLERİ SAVAŞIN BAŞLANGICI"
Halley, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eylemleri, savaşın başlangıcını gösteriyor. Savaş, ABD'nin istediği bir şey değil ancak sabrımız sonsuz değildir" dedi.
"ACİLEN SONLANMALI"
Ayrıca Halley, açıklamalarında Kuzey Kore ile ticari ilişkiler içerisinde olan diğer devletlerin de baskı uygulaması gerektiğini belirtti. Güney Kore ise Kuzey Kore'ye güçlü yaptırımlar uygulanmasını isteyerek, durumun acilen sonlanması gerektiğini vurguladı.
KUZEY KORE, HİDROJEN BOMBASI DENEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Kuzey Kore Devlet Televizyonu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yeni bir hidrojen bombası denediklerine ilişkin fotoğraflar servis etmişti. Kuzey Kore yönetimi ileri düzeyde bir nükleer silahı başarıyla ürettiklerini duyurarak, söz konusu füzenin yeni bir kıtalararası balistik füze özelliğine sahip olduğunu aktardı.
HİDROJEN BOMBASI DEPREME NEDEN OLDU
Bu gelişmelerin ardından ülkenin daha önce nükleer denemeler gerçekleştirdiği bölgede deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ve şiddetinin 5.6 olduğunu açıkladı. Daha sonra ise depremin yerin üstünde sıfır metrede 6.3 şiddetinde meydana geldiğini doğruladı. Nükleer denemenin ardından gelen depremin şiddetinin 6.3 olduğu kaydeden Çin, ilk depremin ardından aynı noktada 4.6 büyüklüğünde yeni bir depremin olduğunu duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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