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ABD DURUMDAN MEMNUN: KUZEY IRAK REFERANDUMU DEAŞ'LA MÜCADELEMİZİ ETKİLEMEDİ


ABD Durumdan Memnun: Kuzey Irak Referandumu DEAŞ'la Mücadelemizi Etkilemedi
Tarih : 28 Eylül 2017, 23:50
Puan Ver : Abd Durumdan Memnun: Kuzey Irak Referandumu Deaş'la Mücadelemizi Etkilemedi(6/10)2

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Bağdat'tan video konferansla bağlandığı ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmede bulundu.

"OPERASYONLARIMIZ ETKİLENMEDİ"

Irak'ın Havice, Şarkat, Reyhana, Ana ilçelerinde DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğini belirten Dillon, Erbil Havalimanı'ndan yürütülen operasyonların IKBY'nin gerçekleştirdiği gayrimeşru referanduma verilen tepkilerden etkilenmediğini bildirdi.

Dillon, "Bu hafta Kürt bağımsızlık referandumu yapıldı. Bu konu gündemdeydi. Koalisyon ve Irak Güvenlik Güçleri ise DEAŞ ile mücadele operasyonlarına odaklandı. Özellikle de havalimanını kullanma konusunda koalisyonun Erbil'deki operasyonları (referandumdan) etkilenmedi." ifadesini kullandı.

Bölge ülkelerinin ve Irak Merkezi Hükümetinin Erbil Havalimanı'na ambargo uygulaması durumunda, buradan yapılan operasyonların etkilenmesini bekleyip beklemediklerine ilişkin bir soru üzerine Dillon, Havice, Şarkat ve Enbar'ın batısında ilerlediklerini, bu operasyonlara yönelik bir etkinin söz konusu olmadığını söyledi.

"PEŞMERGE OPERASYONA DESTEK VERİYOR"

Dillon, başka bir sorunun ardından ise "Peşmerge'nin tıpkı Telafer operasyonunda olduğu gibi Havice operasyonunda da ilçeye girmeyip DEAŞ'ın ilçeden kuzeye doğru çıkmasını engellemek amacıyla operasyona destek verdiğini" kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, IKBY Yönetimi'ni referandum kararından vazgeçirmeye çalıştığını ancak başaramadığını aktaran Dillon, DEAŞ karşıtı operasyonlarda Irak kuvvetleri ile Peşmerge arasındaki koordinasyonun devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan Albay Dillon, bir gazetecinin "Koalisyon olarak Erbil'e Bağdat ile iş birliği yapmasını söyleyecek misiniz?" sorusuna "hayır" cevabını verdi.

"RAKKA'DA 400-800 DEAŞ MİLİTANI KALDI"

Koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, Rakka operasyonuna da değinerek, şehrin yüzde 75'inin ele geçirildiğini ve DEAŞ'ın Rakka'da 4 kilometrekarelik alana kıstırıldığını bildirdi.

Rakka'dan sivil kaçışının sürdüğüne dikkati çeken Dillon, bu kişilerin taramadan geçirildiğini söyledi.

Albay Dillon, Rakka'da 400 ile 800 arasında DEAŞ militanı kaldığını tahmin ettiklerini vurgulayarak, DEAŞ'ın kontrol ettiği bölgede gerçekleşen bir patlamada ise çok sayıda kişinin öldüğünü ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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