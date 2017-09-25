Barzani yönetimine son ana kadar "referandumu ertele" çağrısı yapan ancak sandıklar kurulmadan iki gün önce "referanduma karar verilirse engellemeye gücümüz yetmez" açıklamasıyla gerçek niyetini ortaya koyan ABD, sahnede oynadığı oyunun geri planında başka bir senaryoyu ortaya koymuş.

İsrail'e bağlı Kürdistan planının mimarları, referandumdan birkaç gün önce Kerkük'te buluşmuştu. Barzani'nin danışmanı Hoşyar Zebari'nin Kerkük'te evinde yapılan sır toplantıya katılan isimlerden biri, geçmişiyle oldukça fazla dikkat çekiyor. O isim Peter Galbraith.

"ABD'NİN İLK KÜRDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ"

Milliyet yazarı Özay Şendir Galbraith ile ilgili bilgileri köşesinden şu şekilde aktardı:

Peter Galbraith, bir sürü yerde "ABD'nin ilk Kürdistan Büyükelçisi olacak kişi" diye tanımlanıyor.

İlk olmaya alışkın, Yugoslavya dağıldıktan sonra da Hırvatistan'da görev yapan ilk ABD elçisi .

Doğu Timor'dan tutun da Afganistan'a kadar bir sürü yerde çalışmış.

Saddam'ın Iraklı Kürtlere karşı kimyasal silah kullanmasının ardından bölgeye ilgi duymaya başlamış ya da başlatılmış biri.

NORVEÇ'İ O İKNA ETTİ

Barzani ailesinin danışmanı, Norveç petrol şirketini Kuzey Irak'ta petrol aramaya ikna eden kişi aynı zamanda.

ROMA'DA TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN İLE GÖRÜŞEN 2 KİŞİDEN BİRİ O

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Roma'da saklandığı günlerde CIA ile Öcalan'la görüşme yapmak için İtalya'ya giden iki kişiden biri sözünü ettiğim adam.

2007'de yazdığı "Irak'ın Sonu" kitabından beri Kürtlerin ayrılığını savunuyor.

New York Times, The Guardian gibi gazetelere bu fikri savunan bir sürü makale yazdı.

Temmuzda Kongre binasında düzenlenen, "Kürdistan, ABD'nin Stratejik Müttefiki" konferansının baş konuşmacılarından biri.

Sahne önünde ABD referanduma karşı, Peter Galbraith de ülkesinin bu politikasını mutlaka değiştireceğini söylüyor.

Yazdıkları hâlen ABD Ulusal Güvenlik referans kitaplar listesinde yer alan birinden söz ediyoruz.

Kaynak: haberinburada