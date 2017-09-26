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ABD, KUZEY KORE'YE YENİ YAPTIRIMLARINI AÇIKLADI


ABD, Kuzey Kore'ye Yeni Yaptırımlarını Açıkladı
Tarih : 26 Eylül 2017, 22:50
Puan Ver : Abd, Kuzey Kore'ye Yeni Yaptırımlarını Açıkladı(7/10)3

Füze denemelerinde ısrar eden ve son olarak hava sahasına girmese bile ABD savaş uçaklarını vuracağını açıklayan Kuzey Kore yönetimine ABD'nin cevabı yeni yaptırımlar oldu.

ABD hükümeti, 8 Kuzey Kore bankası ve yurt dışında yaşayan 26 banka çalışanı hakkında yaptırım kararı aldı.

AĞUSTOS'TA TARİHİN EN BÜYÜK YAPTIRIMLARI UYGULANMIŞTI

ABD'nin baskısıyla BMGK, ağustos ayında Kuzey Kore'ye, bugüne kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımları uygulama kararı almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, karar toplantısı sonrası, "Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar" açıklamasını yapmıştı.

MADENLER VE ŞİRKETLER HEDEF ALINMIŞTI

'1 milyar dolar maliyetli' yaptırımlar şöyleydi:

Tüm kömür, deniz ürünü demir ve demir cevheri, kurşun ve kurşun cevheri ihracatı yasaklandı.

Ülkeler yeni Kuzey Koreli çalışan kabul edemeyecek.

Kuzey Koreli şirketlerle ortak ticari girişim yapılamayacak.

Daha fazla Kuzey Koreli seyahat sınırlaması ve mal varlığı dondurulmasının hedefi olacak.

BM'ye üye ülkeler 90 gün içinde bu yaptırımları nasıl uygulamaya koyduklarını rapor edecekler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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