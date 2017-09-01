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ABD Operasyonun Düğmesine Bastı: Afganistan'a Binlerce Yeni Asker Gidecek

ABD OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASTI: AFGANİSTAN'A BİNLERCE YENİ ASKER GİDECEK

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'a daha fazla asker gönderilmesi kararını imzaladığını ve günler içinde yeni askerlerin sevk edilmeye başlayacağını belirtti.

Tarih : 01 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Abd Operasyonun Düğmesine Bastı: Afganistan'a Binlerce Yeni Asker Gidecek(10/10)6

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan'a yeni asker gönderilmesi kararının, Başkan Donald Trump'ın yeni Afganistan stratejisine uygun bir adım olduğunu vurguladı ancak Afganistan'a gönderilecek askerlerin sayısına ilişkin yorum yapmadı.

TRUMP EN AZ 3900 ASKER GÖNDERMEK İSTİYOR

"Evet talimatı imzaladım ancak bu süreç henüz bitmedi. Yollanacak bazı askeri birliklerle ilgili kararı imzaladım ve şimdi onların hangileri olacağını belirliyoruz." ifadesini kullanan Mattis'in kararı, Trump'ın Afganistan'a 3 bin 900 kadar ilave asker göndermeyi de içeren yeni yaklaşımının açıklanmasının ardından geldi.

Yeni askerleri, günler içerisinde göndermeye başlayacaklarını dile getiren Mattis, "Bu ilave unsurlar Afgan güçlerinin daha etkili savaşmasına yardım edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Mattis'in haftaya ABD Kongresinde konuyla ilgili detaylı bilgilendirme yapması bekleniyor.

AFGANİSTAN'DA HALEN 11 BİN ASKERİ VAR

Pentagon Sözcüsü Dana White, dün düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da bulunan Amerikan askeri sayısına ilişkin, "Şu anda Afganistan'da bulunan toplam asker sayımız 11 bin civarında. Bu rakam gelecekte Savunma Bakanlığının yapacağı düzenlemeleri içermiyor." açıklamasını yapmıştı.

ABD VATANDAŞLARINI ALDATMIŞLAR

Bu açıklamaya kadar kamuoyunda ABD'nin Afganistan'daki asker sayısı 8 bin 400 olarak biliniyordu. Pentagon ise 11 bin sayısının Afganistan'daki asker sayısında artış anlamına gelmediğini, sadece daha önce gizli tutulan kısa vadeli görevler ve değişim amaçlı Afganistan'a gönderilen askerlerin de toplam sayıya eklenmesiyle ortaya çıktığını ifade etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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