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ABD, REİNA SALDIRISI ÖNCESİ TÜRKİYE'YE 'SNİPER' UYARISI YAPMIŞ


ABD, REİNA SALDIRISI ÖNCESİ TÜRKİYE'YE 'SNİPER' UYARISI YAPMIŞ
Tarih : 04 Ocak 2017, 09:16
Puan Ver : Abd, Reina Saldırısı Öncesi Türkiye'ye 'sniper' Uyarısı Yapmış(10/10)10


 İstanbul'da 27'si yabancı 39 kişinin öldüğü terör saldırısı öncesinde ABD'den Türkiye'ye iki ayrı istihbarat bilgisi verildiği ortaya çıktı.



Amerikan makamlarının ilk olarak 24 Aralık'ta Noel gecesi olası bir DEAŞ saldırısına karşı uyarı yaptığı doğrulandı. Ankara'da en üst düzeyde bir hükümet yetkilisi, Hürriyet'e, ABD makamlarından yılbaşı gecesi için ikinci bir istihbarat geldiğini söyledi. Yetkili, İstanbul'daki terör saldırısı öncesinde ABD makamlarından gelen istihbarat bilgileri ve alınan güvenlik önlemlerini şöyle anlattı:



3 SEMT İSMİ



"ABD makamlarından bize terör örgütü DEAŞ'ın 24 Aralık Noel ve 31 Aralık yılbaşı gecesinde eylem yapacağına ilişkin iki ayrı istihbarat geldi. İlk istihbarat 24 Aralık Noel gecesi içindi. Tüm birimlerimiz hassas noktalarda önlem aldı. Bu geceyi sorunsuz atlattıktan sonra ABD makamlarından ikinci bir terör istihbarat notu daha geldi. Bu istihbarat biraz daha ayrıntılıydı. Ankara ile İstanbul'da 3 ayrı semtte terör eylemi olabileceği bildiriliyordu. Hatta bu eylemlerden birinin ünlü bir semtte keskin nişancı olarak bilinen 'sniper' tarafından yapılabileceğine dikkat çekiliyordu. ABD makamlarının verdiği 3 semt arasında Ortaköy yoktu."



TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE



Bu arada Türkiye'ye 20 Kasım'da İstanbul'dan giriş yapan saldırganın, 2014 ve 2015'te de geldiği belirlendi. Saldırganın bu tarihlerde Türkiye'den yasadışı yollarla Suriye'ye geçip silah ve bomba eğitimi aldığı, çatışmalara girdiği değerlendiriliyor.



 



kaynak:haberler








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