ABD: RUS SAVAŞ UÇAKLARI, ESAD'IN BÖLGESİNE İLERLEYEN PKK/PYD'LİLERİ VURDU!
ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Deyrizor bölgesinde PKK/PYD güçlerini vurduğunu açıkladı. ABD askerlerinin de bölgede olduğu vurgulanan açıklamada "ABD askerleri Rus hava saldırısında yaralanmadı" ifadesi kullanıldı.
SABAH SAATLERİNDE VURDU
Fırat'ın kuzeyinde mevzilenen ve Esad rejiminin kontrolündeki Deyrizor'un merkezine ilerleyişi devam eden PYD/PKK'ya ait noktalar sabah saatlerinde Rusya'ya ait savaş uçaklarınca vurulmuştu. PYD mevzilerinde 6 teröristin yaralandığı bildirilmişti.
3 YILLIK KUŞATMA KIRILMIŞTI
Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, 3 yıldır terör örgütü DEAŞ'ın kuşatması altında bulunan Deyrizor kentindeki kuşatmayı kırmıştı. Kuşatmanın kırılmasının ardından terör örgütü PYD/YPG güçleri bölgeye ilerlemeye başlamış, hatta Deyrizor'un kuzeyinde bazı bölgeleri de ele geçirmişti.
PYD/YPG, DEAŞ İŞGALİNDEKİ BÖLGEYE İLERLİYOR
Kentteki kuşatma geçtiğimiz günlerde kırıldı. Ancak kentin kuzeyi güneyi ve doğusu hala terör örgütü DEAŞ'ın elinde. Kentin kuzeyindeki DEAŞ işgalindeki bölgeye terör örgütü PYD/YPG, ABD'nin verdiği hava desteğiyle birlikte ilerliyor.
Kaynak: haberinburada
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