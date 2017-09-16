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ABD: RUS SAVAŞ UÇAKLARI, ESAD'IN BÖLGESİNE İLERLEYEN PKK/PYD'LİLERİ VURDU!


ABD: Rus Savaş Uçakları, Esad'ın Bölgesine İlerleyen PKK/PYD'lileri Vurdu!
Tarih : 16 Eylül 2017, 23:10
Puan Ver : Abd: Rus Savaş Uçakları, Esad'ın Bölgesine İlerleyen Pkk/Pyd'lileri Vurdu!(7/10)3

ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Deyrizor bölgesinde PKK/PYD güçlerini vurduğunu açıkladı. ABD askerlerinin de bölgede olduğu vurgulanan açıklamada "ABD askerleri Rus hava saldırısında yaralanmadı" ifadesi kullanıldı.

SABAH SAATLERİNDE VURDU

Fırat'ın kuzeyinde mevzilenen ve Esad rejiminin kontrolündeki Deyrizor'un merkezine ilerleyişi devam eden PYD/PKK'ya ait noktalar sabah saatlerinde Rusya'ya ait savaş uçaklarınca vurulmuştu. PYD mevzilerinde 6 teröristin yaralandığı bildirilmişti.

3 YILLIK KUŞATMA KIRILMIŞTI

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, 3 yıldır terör örgütü DEAŞ'ın kuşatması altında bulunan Deyrizor kentindeki kuşatmayı kırmıştı. Kuşatmanın kırılmasının ardından terör örgütü PYD/YPG güçleri bölgeye ilerlemeye başlamış, hatta Deyrizor'un kuzeyinde bazı bölgeleri de ele geçirmişti.

PYD/YPG, DEAŞ İŞGALİNDEKİ BÖLGEYE İLERLİYOR

Kentteki kuşatma geçtiğimiz günlerde kırıldı. Ancak kentin kuzeyi güneyi ve doğusu hala terör örgütü DEAŞ'ın elinde. Kentin kuzeyindeki DEAŞ işgalindeki bölgeye terör örgütü PYD/YPG, ABD'nin verdiği hava desteğiyle birlikte ilerliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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