ABD BAşkanı Donald Trump'ın kabinesinde yaprak dökümü devam ediyor.

Beyaz Saray, Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını sunduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifayı kabul ettiğini açıkladı.

BİRİNCİ YILI DOLMADAN KADRODA TEMİZLİK YAPTI

Trump yönetiminden çeşitli nedenlerle ayrılan ya da istifa eden 10 kilit isim şöyle:

Anthony Scaramucci, İletişim Direktörü - 31 TemmuzReince Priebus, Genel Sekreter - 28 TemmuzSean Spicer, Beyaz Saray Sözcüsü - 21 TemmuzMike Dubke, İletişim Direktörü - 30 MayısJames Comey, FBI Başkanı - 9 MayısKatie Walsh, Genel Sekreter Yardımcısı - 30 MartPreet Bharara, New York Federal Savcısı - 11 MartMichael Flynn, Ulusal Güvenlik Danışmanı - 13 ŞubatSally Yates, Adalet Bakan Vekili - 31 OcakPaul Manafort, Trump Kampanya Müdürü - 19 Ağustos

Kaynak: haberinburada