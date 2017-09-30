ABD SAĞLIK BAKANI TOM PRİCE İSTİFA ETTİ
ABD BAşkanı Donald Trump'ın kabinesinde yaprak dökümü devam ediyor.
Beyaz Saray, Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını sunduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifayı kabul ettiğini açıkladı.
BİRİNCİ YILI DOLMADAN KADRODA TEMİZLİK YAPTI
Trump yönetiminden çeşitli nedenlerle ayrılan ya da istifa eden 10 kilit isim şöyle:
Anthony Scaramucci, İletişim Direktörü - 31 TemmuzReince Priebus, Genel Sekreter - 28 TemmuzSean Spicer, Beyaz Saray Sözcüsü - 21 TemmuzMike Dubke, İletişim Direktörü - 30 MayısJames Comey, FBI Başkanı - 9 MayısKatie Walsh, Genel Sekreter Yardımcısı - 30 MartPreet Bharara, New York Federal Savcısı - 11 MartMichael Flynn, Ulusal Güvenlik Danışmanı - 13 ŞubatSally Yates, Adalet Bakan Vekili - 31 OcakPaul Manafort, Trump Kampanya Müdürü - 19 Ağustos
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar