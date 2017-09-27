ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı. Mattis'in uçağının inmesinin ardından, havalimanı yakınlarına çok sayıda roket isabet etti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

ABD Savunma Bakanı James Mattis Afganistan'ın başkenti Kabil'e iner inmez Kabil havalimanı yakınlarında çok sayıda roket ateşlendi.

Afgan polisi tarafından yapılan açıklamada patlama sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Roket saldırılarını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kaynak: haberinburada