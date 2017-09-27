ABD SAVUNMA BAKANI'NIN AFGANİSTAN'DA İNDİĞİ HAVAALANI YAKINLARINA ROKET İSABET ETTİ
Afganistan'a sürpriz ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis'in indiği Kabil Havaalanı yakınlarında roket isabet etti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı. Mattis'in uçağının inmesinin ardından, havalimanı yakınlarına çok sayıda roket isabet etti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
ABD Savunma Bakanı James Mattis Afganistan'ın başkenti Kabil'e iner inmez Kabil havalimanı yakınlarında çok sayıda roket ateşlendi.
Afgan polisi tarafından yapılan açıklamada patlama sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.
Roket saldırılarını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar