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ABD Savunma Bakanı'nın Afganistan'da İndiği Havaalanı Yakınlarına Roket İsabet etti

ABD SAVUNMA BAKANI'NIN AFGANİSTAN'DA İNDİĞİ HAVAALANI YAKINLARINA ROKET İSABET ETTİ

Afganistan'a sürpriz ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis'in indiği Kabil Havaalanı yakınlarında roket isabet etti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Tarih : 27 Eylül 2017, 12:30
Puan Ver : Abd Savunma Bakanı'nın Afganistan'da İndiği Havaalanı Yakınlarına Roket İsabet Etti(9/10)5

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı. Mattis'in uçağının inmesinin ardından, havalimanı yakınlarına çok sayıda roket isabet etti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

ABD Savunma Bakanı James Mattis Afganistan'ın başkenti Kabil'e iner inmez Kabil havalimanı yakınlarında çok sayıda roket ateşlendi.

Afgan polisi tarafından yapılan açıklamada patlama sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Roket saldırılarını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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