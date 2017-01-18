Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

abd şirketleri çin'de geri adım atıyor

ABD ŞİRKETLERİ ÇİN'DE GERİ ADIM ATIYOR

Düzenlenen anket sonuçlarına göre kendilerini ABD ve Çin arasındaki ticari yaptırımların zorlaşması ile karşı karşıya bulan ABD şirketleri Çin'deki yatırım planlarını geri çekmeye başladılar.

Tarih : 18 Ocak 2017, 15:26
Puan Ver : Abd Şirketleri Çin'de Geri Adım Atıyor(10/10)11


Düzenlenen anket sonuçlarına göre kendilerini ABD ve Çin arasındaki ticari yaptırımların zorlaşması ile karşı karşıya bulan ABD şirketleri Çin'deki yatırım planlarını geri çekmeye başladılar.



Amerika'nın Çin'deki ticaret odası tarafından yıllık olarak düzenlenen anketin sonuçlarına göre Çin'i yatırım yapılabilecek en iyi 3 bölge arasında gören şirketlerin oranı yüzde 56 seviyesine geriledi. Bu oran 2009 yılından bu yana en düşük seviyeyi ifade ediyor. Ankete katılan her 5 şirketten 4'ü Çin'de artık eskiye oranla daha az hoş karşılandığını düşünüyor. Bu oran ise bir yıl öncekinin yaklaşık iki katı seviyesinde bulunuyor.



 



kaynak:borsagündem








Etiketler: Abd  Şirketleri  Çin  De  Geri  Adım  Atıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER