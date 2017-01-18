ABD ŞİRKETLERİ ÇİN'DE GERİ ADIM ATIYOR
Düzenlenen anket sonuçlarına göre kendilerini ABD ve Çin arasındaki ticari yaptırımların zorlaşması ile karşı karşıya bulan ABD şirketleri Çin'deki yatırım planlarını geri çekmeye başladılar.
Düzenlenen anket sonuçlarına göre kendilerini ABD ve Çin arasındaki ticari yaptırımların zorlaşması ile karşı karşıya bulan ABD şirketleri Çin'deki yatırım planlarını geri çekmeye başladılar.
Amerika'nın Çin'deki ticaret odası tarafından yıllık olarak düzenlenen anketin sonuçlarına göre Çin'i yatırım yapılabilecek en iyi 3 bölge arasında gören şirketlerin oranı yüzde 56 seviyesine geriledi. Bu oran 2009 yılından bu yana en düşük seviyeyi ifade ediyor. Ankete katılan her 5 şirketten 4'ü Çin'de artık eskiye oranla daha az hoş karşılandığını düşünüyor. Bu oran ise bir yıl öncekinin yaklaşık iki katı seviyesinde bulunuyor.
kaynak:borsagündem
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