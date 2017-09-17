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ABD ve Küba Arasında Diplomatik Kriz! 21 Diplomat Şüpheli Şekilde Rahatsızlandı

ABD VE KÜBA ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ! 21 DİPLOMAT ŞÜPHELİ ŞEKİLDE RAHATSIZLANDI

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde 21 diplomat şüpheli şekilde rahatsızlandı. Yaşanan olay nedeniyle 50 yıl sonra Obama döneminde açılan büyükelçiliğin kapatılması gündemde.

Tarih : 17 Eylül 2017, 23:30
Puan Ver : Abd Ve Küba Arasında Diplomatik Kriz! 21 Diplomat Şüpheli Şekilde Rahatsızlandı(6/10)2

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump yönetiminin, ABD'li diplomatların bilinmeyen bir şekilde işitme kaybı yaşadığı Küba'nın başkenti Havana'daki büyükelçiliğini kapatmayı değerlendirdiğini duyurdu.

BÜYÜKELÇİLİĞİN KAPATILMASI GÜNDEMDE

Tillerson, CBS televizyonunda katıldığı bir programda, ülkesinin 50 yıl aradan sonra Obama döneminde Küba'da 14 Ağustos 2015'te açtığı Havana Büyükelçiliğini kapatma konusunu değerlendirdiklerini bildirdi. Dışişleri Bakanı, büyükelçiliğin kapatılma olasılığı için, "Şu an için değerlendiriyoruz. Bazı bireylerin gördüğü zarar çok ciddi bir mesele. Bu insanların bazılarını ülkeye geri getirdik. Değerlendiriliyor." ifadesini kullandı.

21 KİŞİ RAHATSIZLANMIŞTI

Rex Tillerson'ın yorumları, ABD yönetiminin Havana Büyükelçiliğinde yaşanan olaylara karşı en sert tepkisi oldu. ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde ağustos ayından bu yana diplomatlar ve aile üyelerinin aralarında bulunduğu 21 kişi bilinmeyen nedenlerle işitme kaybı, beyin sarsıntısı veya bulantı, baş ağrısı ve kulak çınlanması gibi durumlardan muzdarip olmuştu.Diplomatların sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihaz ile saldırıya uğradığı iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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