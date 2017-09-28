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ABD YAPTIĞI KATLİAMI SKANDAL SÖZLERLE İTİRAF ETTİ: PARDON, YANLIŞLIKLA VURDUK!


ABD Yaptığı Katliamı Skandal Sözlerle İtiraf Etti: Pardon, Yanlışlıkla Vurduk!
Tarih : 28 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : Abd Yaptığı Katliamı Skandal Sözlerle İtiraf Etti: Pardon, Yanlışlıkla Vurduk!(5/10)1

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan skandal açıklama geldi.

"YANLIŞLIKLA SİVİLLERİ VURDUK"

Afganistan'da militanların saldırılarını püskürtmek için düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla sivilleri vurduklarını itiraf etti.

ABD JETLERİ SİVİLLERİ VURDU

ABD ve müttefiklerinin Afganistan'da yürüttüğü Kararlı Destek operasyonu karargahından yapılan açıklamada, hava saldırısında sivillerin zarar gördüğü belirtildi. Olay, Kabil havalimanı yakınlarında saldırı gerçekleştiren militanları püskürtmek için düzenlenen hava saldırısı sırasında yaşadı.

"FÜZELERDEN BİRİ DÜZGÜN ÇALIŞMADI"

Açıklamada, "(Afgan güvenlik güçlerine) Destek veren ABD kuvvetleri hava saldırısı düzenledi. Maalesef füzelerden biri düzgün çalışmadı ve sonuçta zarar görenler var. Kararlı Destek, sivillere verilen zarardan dolayı derin üzüntü duyuyor" dendi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Afgan medyasının haberine göre ABD hava saldırısında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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