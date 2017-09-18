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ABD'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ


ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sevgi Seli
Tarih : 18 Eylül 2017, 09:10
Puan Ver : Abd'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sevgi Seli(8/10)4

Birleşmiş Milletler (BM) 72'inci Genel Kurul toplantılarına katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrine geldi.

"ERDOĞAN'I SEVİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan kalacağı otele gelişi sırasında ellerinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyoruz" yazılı dövizler taşıyan bir grup Türk tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayanlarla kısa bir süre ayaküstü konuştu.

SALI GÜNÜ BM'DE KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkımı geçtiğimiz aylarda sona eren Türk Evi'nin Pazartesi günü yapılacak temel atma törenine katılacak. Erdoğan, Salı günü de BM Genel Kurulu'na hitap edecek ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM zirvesine katılan liderler için düzenlenen öğle yemeğine katılacak, Erdoğan'ın Salı akşamı da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılması öngörülüyor.

TRUMP GÖRÜŞMESİ PERŞEMBE GÜNÜ

Erdoğan New York'taki temasları kapsamında 21 Eylül perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve birçok ülke lideri ile ikili görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Rohinga Temas Grubu toplantısına katılacak.

Öte yandan Erdoğan'ın ABD'li yatırım ve iş çevreleri, kanaat önderleri, Türk ve Müslüman toplumu ve Yahudi cemaati liderleri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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