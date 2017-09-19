ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yoğun güvenlik önlemi alındı.

2 ZIRHLI MAKAM ARACI GÖTÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruma tedbirleri kapsamında iki zırhlı makam aracı da Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü.

FBI ÖZEL ÖNLEMLER ALDI

Rutin uygulamanın dışında FBI'ın da Erdoğan'ın katıldığı programlarda ve beraberindekilerin kaldığı otel ve çevresinde ekstra önlemler aldığı gözlendi.

KONVOY DÜZENİNDE ÇİFT MAKAM ARACIYLA İLERLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programlara gelişinde sıkı önlemler alınırken, çıkışlarda dışarıda konvoy düzeni alındığı görüldü.

Arka arkaya park eden iki makam aracının da plakasında Türk bayrağı ile beraber Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor. Konvoy içinde iki makam aracı koruma araçlarının arasında ilerliyor.

"FREEZE" UYGULAMASI ERDOĞAN İÇİN DE GEÇERLİ

ABD başkanları için uygulanan ve 'Freeze' denilen üst düzey koruma, bir süredir Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü tarafından da uygulanıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de yurt dışı gezilerine makam araçlarının götürüldüğü biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son üç yıldır yurt dışı gezilerinde Türkiye'den özel olarak getirilen makam aracını kullanıyor.

Kaynak: haberinburada