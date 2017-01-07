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ABD'DE HAVALİMANINDA SALDIRI: 5 ÖLÜ, 8 YARALI


ABD'DE HAVALİMANINDA SALDIRI: 5 ÖLÜ, 8 YARALI
Tarih : 07 Ocak 2017, 11:07
Puan Ver : Abd'de Havalimanında Saldırı: 5 Ölü, 8 Yaralı(7/10)5


ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı meydana geldi.



Tek kişi olduğu belirtilen silahlı saldırganın kalabalığa ateş açtığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Saldırının Terminal 2'de bagaj bekleyen yolcuların olduğu alanda meydana geldiği belirtilirken, polis yaptığı açıklamada saldırganı gözaltına aldığını duyurdu



Polis, olay yerindeki yolcuları güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.



Dört terminali bulunan havalimanında günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.



Havaalanında tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twitter mesajında, "Lauderdale Havaalanındayım. Ateş edildi. Herkes kaçıyor." bilgisini verdi.



 



kaynak:habertürk








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