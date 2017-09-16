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ABD'de Kabus Bitmiyor; Irma'dan Sonra 2 Kasırga Daha Geliyor

ABD'DE KABUS BİTMİYOR; IRMA'DAN SONRA 2 KASIRGA DAHA GELİYOR

Irma ile yıkılan Amerika'ya iki yeni kasırga daha geliyor. Max ve Jose adı verilen bu iki kasırganın Irma'dan daha etkisiz olacağı tahmin ediliyor.

Tarih : 16 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Abd'de Kabus Bitmiyor; Irma'dan Sonra 2 Kasırga Daha Geliyor(9/10)5

Irma sonrasında Amerika'ya Jose ve Max adı verilen iki kasırga daha geliyor.

ETKİ GÜCÜ 1. KATEGORİDE

Max Kasırgası, Meksika'nın güney Pasifik kıyılarını tehdit ediyor. Rüzgar hızı saatte 130 kilometreyi bulan ve birinci kategori kasırga olan Max, Perşembe gecesi Acapulco sahilinin 90 kilometre güneybatısına yağış bıraktı. Meteoroloji uzmanları, kasırganın hızla zayıflayacağını öngörüyor.

Tropikal Jose fırtınası da yeniden güç kazanmaya başladı. Atlantik Okyanusu'nun kuzeyine ilerleyen fırtınanın ABD'nin batı kıyılarında şiddetli sualtı akıntılarına neden olabileceği belirtiliyor.

ELEKTRİKSİZ YAŞAM SONA ERİYOR

Bu arada geçen hafta sonunda Irma Kasırgası'nın vurduğu Florida'da karanlık sona eriyor. Eyaletin yüzde 80'inden fazlasına elektrik verilebildi.

Ancak yine de 1 milyon 920 bin ev ve işyeri hala elektriksiz. Elektrik verilemeyen bölgeler eyaletin güney ve güneybatısında. Yetkililer buralarda elektik kesintisinin gelecek hafta sonuna kadar sürebileceğini belirtiyor.

TRUMP FIRTINADAN ETKİLENEN YERLERİ ZİYARET ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump da Perşembe günü kasırgadan en çok etkilenen Naples ve Fort Myers'ı ziyaret etti. Trump arama kurtarma ekiplerine ve afetzedelere sandviç ve su dağıttı.

Vatandaşlarla el sıkışan ve "Yüzde yüz sizin için buradayız" diyen Trump'a eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence eşlik etti.

IRMA 5. KATEGORİDEYDİ

Güç seviyesi olarak beşinci kategoride değerlendirilen Irma Kasırgası Florida'da 25, Karayip ülkelerinde de 50 can aldı. Florida'da yardım çalışmaları yavaş ama düzenli biçimde devam ediyor. Florida'nın güney ucundaki Key adaları, eyalette en çok hasarı alan yer.

Adalardaki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı ya da hasar gördü. Sahil güvenlik ekipleri yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Afetzedelerin evlerini dönmesine ise hala izin verilmiyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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