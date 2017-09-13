ABD'nin Washington eyaletine bağlı Rockford kentinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi.

1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 3 ÖĞRENCİ YARALANDI

Okul içinde meydana gelen saldırıda 1 öğrenci öldü, 3 öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

OKUL ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Öğrenciler ve olayı duyan veliler arasında paniğe yol açan olay sonrası, okulun çevresinde çok yoğun güvenlik önlemleri alındı, okula giriş ve çıkışlar durduruldu.

Saldırı anında eğitimin devam ettiği okulda çok sayıda öğrenci sınıflarında mahsur kaldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Freeman Lisesi'nde meydana gelen olayda, silahlı saldırganın da yakalandığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada