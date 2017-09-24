ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

CEMAATİN ÜZERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Nashville şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusundaki "Burnette Chapel Church Of Christ"te (Burnette Şapel İsa Kilisesi) silahlı saldırı gerçekleşti. Pazar ayini sırasında ibadet yapan cemaatin üzerine saldırgan silahıyla ateş açtı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili Nashville Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, nedeni bilinmeyen saldırıda, bir kadının öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, yerel medya 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: haberinburada