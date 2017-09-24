ABD'DE PAZAR AYİNİ SIRASINDA CEMAATİN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
CEMAATİN ÜZERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Nashville şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusundaki "Burnette Chapel Church Of Christ"te (Burnette Şapel İsa Kilisesi) silahlı saldırı gerçekleşti. Pazar ayini sırasında ibadet yapan cemaatin üzerine saldırgan silahıyla ateş açtı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili Nashville Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, nedeni bilinmeyen saldırıda, bir kadının öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, yerel medya 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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