ABD'de 2011 yılında siyahi bir vatandaşı vurarak öldüren eski polisin tahliye olması St Louis kentini karıştırdı. Protesto eylemi yağmaya döndü, polis olaylara gazla müdahale etti.



ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St Louis kentinde, siyahi vatandaş Anthony Lamar Smith'i 20 Aralık 2011'de vurarak öldüren 36 yaşındaki eski polis memuru Jason Stockley'in tahliye olması, kenti karıştırdı.



OLAYLAR BÜYÜDÜ, POLİS GAZLA MÜDAHALE ETTİ



Stockley'in davadan beraat etmesinin ardından başlayan protesto gösterileri şiddet olaylarına dönüştü. Gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden protesto gösterilerinin giderek büyüdüğü belirtildi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, atılan taşlardan 12 polisin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.



YAĞMA YAPILDI



Yaşanan olaylarda 32 göstericin gözaltına alındığı, 1 polisin de atılan taşlardan ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Göstericiler, kamu ve özel binalara zarar vererek, camlarını kırıp yağmaladı. Yetkililer göstericilerin St. Louis Belediye Başkanı Lyda Krewson'un evine saldırdığını bildirdi.































Kaynak: haberinburada



