Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi

ABD'de sokakları karıştı, yağma yapıldı!

ABD'DE SOKAKLARI KARIŞTI, YAĞMA YAPILDI!

ABD'de 2011 yılında siyahi bir vatandaşı vurarak öldüren eski polisin tahliye olması St Louis kentini karıştırdı. Protesto eylemi yağmaya döndü, polis olaylara gazla müdahale etti.

Tarih : 17 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Abd'de Sokakları Karıştı, Yağma Yapıldı!(9/10)7


ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St Louis kentinde, siyahi vatandaş Anthony Lamar Smith'i 20 Aralık 2011'de vurarak öldüren 36 yaşındaki eski polis memuru Jason Stockley'in tahliye olması, kenti karıştırdı.



OLAYLAR BÜYÜDÜ, POLİS GAZLA MÜDAHALE ETTİ



Stockley'in davadan beraat etmesinin ardından başlayan protesto gösterileri şiddet olaylarına dönüştü. Gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden protesto gösterilerinin giderek büyüdüğü belirtildi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, atılan taşlardan 12 polisin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.



YAĞMA YAPILDI



Yaşanan olaylarda 32 göstericin gözaltına alındığı, 1 polisin de atılan taşlardan ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Göstericiler, kamu ve özel binalara zarar vererek, camlarını kırıp yağmaladı. Yetkililer göstericilerin St. Louis Belediye Başkanı Lyda Krewson'un evine saldırdığını bildirdi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Abd  De  Sokakları  Karıştı  Yağma  Yapıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER