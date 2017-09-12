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ABD'DE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI! BEYAZ SARAY KAPATILDI


ABD'de şüpheli paket alarmı! Beyaz Saray kapatıldı
Tarih : 12 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Abd'de Şüpheli Paket Alarmı! Beyaz Saray Kapatıldı(10/10)6

Beyaz Saray'ın yakınlarında şüpheli bir paketin bulunduğu gerekçesiyle Beyaz Saray'ın kapatıldığı açıklandı.

ŞÜPHELİ PAKET ARAŞTIRILIYOR

ABD Gizli Servisi, Twitter üzerinden Pennsylvania bulvarlarının yakınında bulunan şüpheli bir paketi araştırdıklarını duyurdu. Soruşturmanın devam ettiği açıklanırken, konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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