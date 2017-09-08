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ABD'DE TÜRKİYE'DEN GELECEK KARGOLARI SIKI DENETİME ALACAK!


ABD'de Türkiye'den Gelecek Kargoları Sıkı Denetime Alacak!
Tarih : 08 Eylül 2017, 21:00
Puan Ver : Abd'de Türkiye'den Gelecek Kargoları Sıkı Denetime Alacak!(7/10)3

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi , Türkiye'den hava yoluyla gelen malların kapsamlı taranmasını gerektiren yeni bir güvenlik yönetmeliği yayınlayacağını açıkladı.

DAHA DETAYLI İNCELENECEK

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) sözcüsü Michael England dünkü açıklamasında, halihazırda gönüllülük esasıyla Türkiye'nin uygulamakta olduğu önlemleri zorunlu hale getiren yönetmeliğin, ABD'ye hava yoluyla gelen kargonun Gelişmiş Hava Yolu Tarama Programı'na uygun şekilde yani çok daha detaylı incelenip güvenli hale getirilmesini sağlayacağını belirtti.

AVUSTRALYA'DAKİ OLAY KARARDA ETKİLİ OLDU

Yetkililer, güvenlik yönetmeliği yayınlama kararının Avustralya'daki yaşanan bir olayını takiben ve istihbarat raporları sonucu alındığını ifade etti. Avustralya polisi Temmuz'da DEAŞ örgütünün talimatı doğrultusunda Etihad havayollarının bir uçuşuna bomba yerleştirmek üzere iki kişinin harekete geçtiğini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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