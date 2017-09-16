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ABD'deki Kazada Hayatını Kaybeden 3 Türk Gencini TIR Lastiği Ölüme Götürmüş

ABD'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 3 TÜRK GENCİNİ TIR LASTİĞİ ÖLÜME GÖTÜRMÜŞ

Dil eğitimi için ABD'ye giden Türk gençlerinin geçirdiği trafik kazasıyla ilgili kahreden detay: 3 genci ölüme TIR lastiği parçası götürmüş.

Tarih : 16 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Abd'deki Kazada Hayatını Kaybeden 3 Türk Gencini Tır Lastiği Ölüme Götürmüş(5/10)1

Dil eğitimi için 'Work & Travel', (Çalış ve Gez) programıyla ABD'ye giden 4 üniversite öğrencisinden 3'ünün geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi arkadaşlarını da perişan etti. Aynı şirket vasıtasıyla Amerika'ya giden Ömer Kınalı, hayatını kaybeden gençlerle 2 ay aynı apartta kaldığını anlattı.

3 GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ, BİRİNİN SEVGİLİSİ AĞIR YARALI

Didem Deniz (21) ve en yakın arkadaşı olan Tuğbanur Karataş (21) ile Özge Nur Mollaoğlu (22) çarşamba günü, ABD'de geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Tuğbanur'un sevgilisi Fatih Turhan (25) ise ağır yaralandı. ABD'nin Louisiana eyaletine 10 Haziran'da giden 4 genç, 3 ay çalıştıktan sonra 1 ay gezecekti.

AYNI YERDE KONAKLAYAN GENÇ KONUŞTU

Hayatını kaybeden 4 gençle aynı yerde konaklayan Ömer Kınalı yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı. Kaza anından sonra Amerikan polisinin gençlerin çalıştığı oteli arayarak ailelerine ulaşmaya çalıştığını belirten Kınalı, "Polisler önce çalıştıkları oteli aramış. Oradakiler de bana söyledi. Ailelerinin numaralarını istediler. Ancak numaraları olmadığı için Instagram'da Tuğba'nın eniştesini bulup ona söyledik" dedi.

"TOZ PEMBE BAĞLADIĞIMIZ YOLCULUK KABUSA DÖNÜŞTÜ"

Çok üzgün olduğunu belirten Kınalı şunları söyledi: "Karşılıklı otellerde çalışıyorduk. Onlar başka bir iş bulup 1 ay önce Austin'e gitmişlerdi. Her zaman kıpır kıpır, neşe doluydular. Gezme dönemleri başladı. Önce San Antonio'ya oradan sonra Houston ve Lake Charles'e geldiler. Buraya bizi ziyaret etmeye gelmişlerdi. Ancak biz olmadığımız için Yusuf isimli arkadaşım, 1 gece konakladıktan sonra onları yolcu etti. 1 saat sonra da Lafayette'ye vardıklarında bu vahim kaza gerçekleşti. Yorgunluktan olsa gerek, arkadaşımızın yolda uyuduğunu tahmin ediyoruz. Toz pembe rüya gibi başladığımız bu yolculuk kâbusa dönüştü. O güzel kızlarımız artık melek oldu"

TIR LASTİĞİ ÖLÜME GÖTÜRMÜŞ

Olay sonrasında kadın bir görgü tanığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parçalanmış bir TIR lastiği parçasının yolun ortasında durduğunu, bu parçanın trafik kazasına neden olduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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