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ABD'DEKİ KAZADAN GÜNLER SONRA GÖZLERİNİ AÇTI, İLK SORUSU SEVGİLİM NEREDE? OLDU


ABD'deki Kazadan Günler Sonra Gözlerini Açtı, İlk Sorusu Sevgilim Nerede? Oldu
Tarih : 19 Eylül 2017, 08:50
Puan Ver : Abd'deki Kazadan Günler Sonra Gözlerini Açtı, İlk Sorusu Sevgilim Nerede? Oldu(9/10)5

ABD'de üç Türk'ün hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Fatih Turhan hastanede gözlerini açtı. Turhan'a sevgilisi ve arkadaşlarının öldüğü açıklanmadı.

3 GENÇ KIZ OLMUŞTU

Yaz döneminde iş, gezi ve dil imkânı sunan Work&Travel programı kapsamında üç ay önce ABD'nin Louisiana eyaletine giden Türk öğrencilerin sezon sonu gezisi faciayla sonuçlandı. Geçirdikleri trafik kazasında Didem Deniz, Tubanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu hayatını kaybetti. Gencecik öğrencilerin hayalleri bu aracın içinde son buldu. Amerika'dan uçakla getirilen Deniz, Karataş ve Mollaahmetoğlu'nun cenazeleri önceki gün defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Karataş'ın erkek arkadaşı Fatih Turhan ise ağır yaralandı. Turhan kazanın ardından helikopter ambulans ile hemen Lafayette General Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZLERİNİ AÇAR AÇMAZ "SEVGİLİM NEREDE?" DİYE SORDU

Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Turhan'ı ABD'de yaşayan Türkler yalnız bırakmadı. Kazada kaburgaları kırılan Turhan'ın bir böbreği alındı. Turhan hayati tehlikeyi atlattıktan sonra gözlerini açar açmaz ilk olarak doktorlara "Kızlar nerede? Sevgilim Tubanur nerede" dedi. Doktorları ve arkadaşları ise Turhan'a sevgilisinin ve arkadaşlarının başka hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

"SEVGİLİSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR"

Turhan'ın kuzeni Kadir Turhan "Ağabeyi, Fatih'in yanına gitti. Telefonda görüştük Fatih'le. 'Türkiye'ye geleceğim. Çok özledim sizleri' dedi. Arkadaşlarının ve sevgilisinin öldüğünü bilmiyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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