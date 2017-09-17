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ABD'deki Korkunç Kazada Ölen Tuğbanur, Son Yolculuğuna Uğurlandı

ABD'DEKİ KORKUNÇ KAZADA ÖLEN TUĞBANUR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ABD'deki trafik kazasında ölen Türk öğrencilerden Tuğbanur Karataş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Tuğbanur'un İstanbul'a dönmek için bu ayın 19'una bilet aldığı ortaya çıktı.

Tarih : 17 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Abd'deki Korkunç Kazada Ölen Tuğbanur, Son Yolculuğuna Uğurlandı(8/10)4

Amerika'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk öğrencilerden Tuğbanur Karataş İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Tuğbanur'un bu ayın 19'unda İstanbul'a dönmek için kazada ölen arkadaşları Özgenur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz'le birlikte uçak bileti aldığı öğrenildi.

2 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'nin Louisiana eyaletinde, geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında 2 kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Tuğbanur Karataş (22)'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Karataş'ın cenaze namazı Alibeyköy'de bulunan Yeşiltepe Camii'nde kılındı.

OKUL ARKADAŞLARI TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenaze töreninde Tuğbanur'un babası Mustafa Karataş taziyeleri kabul etti. Cenazede Tuğbanur'un okul arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karataş'ın cenazesi defnedilmek üzere Kağıthane Mezarlığı'na götürüldü.KAZADA ÖLEN ARKADAŞLARIYLA DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞ

Tuğbanur Karataş'ın, Amerika'ya geçtiğimiz haziran ayında dil eğitimi için gittiği, eğitimini tamamladığı ve bu ayın 19'unda İstanbul'a dönmek için kazada ölen arkadaşları Özgenur Mollaahmetoğlu ile Didem Deniz'le birlikte uçak bileti aldığı öğrenildi.

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Kaynak: haberinburada



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