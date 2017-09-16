Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla, ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma kararını desteklemediği belirtilip, "referandumun iptal edilmesi" çağrısında bulunuldu.

BARZANİ, ABD'NİN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

ABD, İngiltere ve BM heyetleri, 2 gün önce görüştükleri Barzani'ye bağımsızlık referandumundan vazgeçilmesi alternatif bir plan sunmuştu. Duhok'un Amedi ilçesinde bağımsızlık referandumuyla ilgili katıldığı etkinlikte kendisine sunulan planı değerlendiren Barzani ise "Bize referandumu erteleyeceğimiz bir alternatif sunulmadı. Hiç kimsenin sözünü dinlemeyin, referanduma gidiyoruz." demiş ve ABD'ye resti çekmişti.

İLK TEPKİ ERDOĞAN'DAN GELDİ

Barzani'nin açıklamalarına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Konuyla ilgili Erdoğan, "Sayın Barzani, bizim bu konuda ne düşündüğümüzü gayet iyi biliyor. Yaptığı açıklama, bana göre hakikaten çok çok yanlış bir açıklama. Çünkü bizim yıllardır Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi biliyor." dedi.

BEYAZ SARAY: DESTEKLEMİYORUZ, İPTAL EDİN!

Erdoğan'dan saatler sonra Barzani'nin restine bir tepki de Beyaz Saray'dan gedli. Yapılan açıklamada Kuzey Irak'taki referandumun ABD tarafından desteklenmediği belirtilip, bölgesel yönetimden referandumun iptal edilmesi istendi.

Kaynak: haberinburada