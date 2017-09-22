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ABD'den Barzani'ye Referandum Uyarısı: Çok Fazla Risk Taşıyor

ABD'DEN BARZANİ'YE REFERANDUM UYARISI: ÇOK FAZLA RİSK TAŞIYOR

ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Kuzey Irak'taki referandumla ilgili "Çok sayıda risk taşıyor" yorumunu yaptı.

Tarih : 22 Eylül 2017, 22:20
Puan Ver : Abd'den Barzani'ye Referandum Uyarısı: Çok Fazla Risk Taşıyor(6/10)2

ABD BaşkanI Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuyla ilgili "Çok sayıda risk taşıyor." yorumunu yaptı.

"ABD KONTROL EDECEK GÜÇTE DEĞİL"

ABD'nin Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumun sonuçlarını kontrol edecek güçte olmadığını belirten Başkan Donald Trump'ın Uluslararası DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, referandumun çok sayıda risk taşıdığını kaydetti.

"ÇOK SAYIDA RİSK TAŞIYOR"

Brett McGurk, bugünkü basın toplantısında, "Referandum sonuçları, tamamen kontrol edecek güçte olmadığımız bir şey. Bu çok sayıda risk taşıyor. Bu nedenle Kuzey Irak'taki dostlarımız ve bölgedeki diğer dostlarımız ve partnerlerimiz ve ayrıca Irak hükümeti ile yakın istişarelere devam ediyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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