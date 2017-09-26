ABD'DEN BARZANİ'YE UYARI: SINIRLARI DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK HAREKETLERE KARŞIYIZ
ABD, IKBY'nin referandumunun kendilerine düş kırıklığı yaşattığını açıkladı ve "Sınırları değiştirmeye yönelik hareketlere karşıyız." uyarısı yaptı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumuyla ilgili yazıklı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin, IKBY'nin kendi bölgesi dışındaki alanlar da dahil olmak üzere bağımsızlık konusunda tek taraflı bir referandum yapma kararı almasından büyük bir hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.
"İSTİKRARSIZLIK VE SIKINTILARI ARTIRACAĞINA İNANIYORUZ"
ABD'nin, IKBY ile olan tarihi ilişkisinin dün yapılan ve "bağlayıcı olmayan referandum" ışığında değişmeyeceğini belirten Nauert, "Ancak bu adımın IKBY ve halkı için istikrarsızlık ve sıkıntıları artıracağına inanıyoruz" dedi.
"SINIRLARI DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK HAREKETLERE KARŞIYIZ"
Tek yanlı referandumun, IKBY ile Irak Hükümeti ve komşu ülkelerle olan ilişkisini büyük ölçüde karmaşıklaştıracağının altını çizen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "IŞİD ile mücadele daha bitmedi. Aşırılık yanlısı gruplar istikrarsızlık ve anlaşmazlıkları istismar etmeye çalışıyorlar. Bütün tarafların tüm Iraklıların geleceğini iyileştirmek için yapıcı bir diyaloga girmesi gerektiğine inanıyoruz. ABD, herhangi bir tarafın sınırları değiştirmeye yönelik şiddet ve tek taraflı hareketlerine karşıdır" dedi.
ABD, IRAK'I DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEK
Nauert ABD'nin, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak'ı desteklemeyi sürdüreceğini, Iraklıların anayasa çerçevesinde isteklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için fırsatlar aramayı sürdüreceğini vurguladı.
TEPKİ ÇEKEN REFERANDUMDAN BÜTÜN DETAYLAR
Kaynak: haberinburada
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