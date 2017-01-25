Amerika Birleşik Devletleri'nden NATO ile ilgili çarpıcı bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer Başkan Donald Trump'ın, "NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket ettiğini veya etkili olduğunu düşünmediğini" bildirdi.