ABD'DEN DÖNEN ERDOĞAN, AYAĞININ TOZUYLA MGK'YI TOPLADI
ABD ziyaretinden dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayağının tozuyla MGK'yı topladı. Tezkerenin konuşulacağı kritik toplantı, saat 15.00'te başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.
AYAĞININ TOZUYLA MGK'YI TOPLADI
New York'ta yapılam BM zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve sonrasında Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanına indikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti.
Erdoğan, saat 15.00'te başlayan MGK'ya başkanlık yapıyor. MGK'nın ardından ise Bakanlar Kurulu toplanacak.
Kaynak: haberinburada
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