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ABD'den Erbil ve Bağdat'a Çağrı: Tansiyonu Düşürmek İçin Yardım Edebiliriz

ABD'DEN ERBİL VE BAĞDAT'A ÇAĞRI: TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN YARDIM EDEBİLİRİZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil ve Bağdat arasındaki tansiyonu düşürmek için yardım edebileceklerini bildirdi.

Tarih : 29 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Abd'den Erbil Ve Bağdat'a Çağrı: Tansiyonu Düşürmek İçin Yardım Edebiliriz(8/10)4

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandum hakkında yöneltilen soruları yanıtladı. Nauert, "Erbil ve Bağdat arasındaki tansiyonu düşürmek için yardım edebiliriz." dedi.

"REFERANDUMA KARŞI OLDUĞUMUZ KONUSUNDA AÇIK OLDUK"

"Başından beri bu referanduma karşı olduğumuz konusunda çok açık olduk, çünkü bunun istikrarsızlık sağlayacağını düşündük." ifadesini kullanan Nauert, "Bunların yanı sıra ise gerginliğin artması noktasında ise dikkatli olmak istiyorum." diye konuştu.

"TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN YARDIM EDEBİLİRİZ"

Heather Nauert, "Gerek Erbil'le gerekse Bağdat'la çok sayıda görüşmelerimiz oldu. Son birkaç güç içerisinde Bakan, iki taraftan da mevkidaşlarıyla görüştü. Eğer istenirse, ABD iki taraf arasında konuşma sağlanmasına yardımcı olmayı ister. Fakat bu konuda net olmak istiyorum, sadece istenirse. Eğer herhangi bir yardımımız istenirse." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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