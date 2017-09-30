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ABD'den Kuzey Kore'ye Çağrı: Füze Denemelerine Acilen Son Ver!

ABD'DEN KUZEY KORE'YE ÇAĞRI: FÜZE DENEMELERİNE ACİLEN SON VER!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin düşürülmesi çağırısında bulunarak, "Kuzey Kore'nin füze denemelerine acilen son vermesi gerekiyor" dedi.

Tarih : 30 Eylül 2017, 23:50
Puan Ver : Abd'den Kuzey Kore'ye Çağrı: Füze Denemelerine Acilen Son Ver!(5/10)1

ABD Dşişleri Bakanı Rex Tillerson, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pekin'e gitti. Tillerson, Çin Devlet Başkanı ile görüşmesinin ardından Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"GERİLİM DERHAL AZALTILMALI"

Tillerson, Çin'in de Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programından derin endişe duyduğuna inandığını dile getirdi. Çin'in Pyongyang yönetimini, nükleer programına son vermesine ilişkin müzakerelere yeniden başlamaya ikna etmek için çok çalıştığını ifade eden Tillerson, derhal yapılması gerekenin, gerilimi azaltmak olduğunu açıkladı.

"KUZEY KORE, FÜZE DENEMEKTEN VAZGEÇERSE GERİLİM AZALIR"

Tillerson, Kuzey Kore'nin füze denemelerine son vermesinin gerilimi bir hayli azaltacağını vurgulayarak, ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer bir güç olarak kabul etmeyeceğini, ancak aynı zamanda Kim rejimini devirme niyetinde olmadıklarını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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