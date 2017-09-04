Nükleer füze denemeleriyle dünyayı tehdit eden Kuzey Kore'ye ABD'den çok sert tepki geldi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine yönelik gelecek herhangi bir tehdidin çok büyük bir askeri cevabı olacağını söyledi.

"ÇOK SAYIDA ASKERİ SEÇENEĞİMİZ VAR"

Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinin ardından, ABD Başkanı Trump askeri yetkililerle bir araya geldi. Kritik toplantının ardından ABD Savunma Bakanı Mattis bir açıklama yaptı. Mattis, 'Kuzey Kore tehditlere devam ederse, karşılık vereceğiz. Çok sayıda askeri seçeneğimiz var. Başkanı bilgilendirdik' dedi.

Beyaz Saray'daki kritik toplantının ardından ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore'ye yönelik askeri operasyonun sinyallerini verdi.

"ÇOK SAYIDA ASKERİ SEÇENEĞİMİZ BULUNUYOR"

Mattis "Kuzey Kore, tehditlere devam ederse, masada çok sayıda askeri seçeneğimiz bulunuyor. Başkan Trump'ı bu konuda bilgilendirdik" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump saatler önce, kritik bir toplantıya imza atacaklarını açıklamıştı. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore ile işbirliği yapan ülkelerle ticareti durdurmayı düşünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

"DİYALOĞU TEKRAR BAŞLATMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin ardından AB'nin bu ülkeye yönelik yaptırımları artırmaya hazır olduğunu açıkladı. Tusk, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Uluslararası toplumun hızlı ve kararlı şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Donald Tusk, "AB, Kuzey Kore'ye karşı yaptırım politikasını sertleştirmeye hazır. Kuzey Kore yönetimini, nükleer programlarına ilişkin diyaloğu tekrar başlatmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AĞIR SONUÇLARI OLABİLİR"

BMGK'ya da Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları artırma çağrısı yapan Tusk, BM'nin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için daha kararlı tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı. Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin "çok riskli ve ağır sonuçları olabileceğine" işaret eden AB Konseyi Başkanı Tusk, Pyongyang yönetiminin tüm kitle imha silahlarını, geri dönüşü olmayacak ve teyit edilebilir şekilde yok etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Koreli yetkililer, yeni geliştirdikleri kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde denemenin, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.

Kaynak: haberinburada