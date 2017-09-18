Washington'ın Kuzey Kore sorununu Pantegon'a devretmeye hazır olduğunu belirten BM temsilcisi Haley, Başkan Trump'ın boş bir tehdit savurmadığını söyledi. BM'de her şeyi tükettiklerini vurgulayan temsilci Haley, "Kuzey Kore sorununu memnuniyetle General Mattis'e bırakabilirim çünkü onun birçok askeri seçeneği var. Biz sorumluluk sahibi olarak bütün diplomatik yolları denemek istedik, eğer bu işe yaramazsa General Mattis icabına bakacak" dedi.

"KUZEY KORE YOK OLACAK"

ABD yönetimi, füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye bugüne kadarki en sert tepkilerden birini verdi. CNN televizyonuna bağlanan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Pyongyang yönetiminin diplomatik çözüme kulak asmadığı takdirde Kuzey Kore'nin yok olacağını söyledi.

Programda Haley'e Başkan Donald Trump'ın 'Kuzey Kore'nin ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağı' tehdidine rağmen Pyongyang'ın Goam adasını vurmakla tehdit ettiği, hidrojen bombası denediği ve fırlattığı iki füzenin Japonya'nın üzerinden geçtiği hatırlatıldı; "Trump boş tehditte mi bulundu? sorusu yöneltildi. BM temsilcisinin verdiği yanıt şöyle oldu:

"Boş bir tehdit değildi. Kuzey Kore sorumsuzca davranırken biz sorumlu davrandık ve bütün diplomatik yolları denedik. Güvenlik Konseyi'nde yapabileceğimiz hemen hemen her şeyi tüketmiş durumdayız.

Kuzey Kore sorununu memnuniyetle General Mattis'e bırakabilirim çünkü onun birçok askeri seçeneği var. Biz sorumluluk sahibi olarak bütün diplomatik yolları denemek istedik, eğer bu işe yaramazsa General Mattis icabına bakacak."

Askeri seçeneklerin masada olduğunu vurgulayan Haley, "Kuzey Kore, pervasızca nükleer programına devam ederse ABD kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalacak ve Kuzey Kore yok olacak. Hepimiz bunun farkındayız ancak hiçbirimiz savaş istemiyoruz" dedi.

"ROKET ADAM'I KONUŞTUK"

Güney Kore lideri Moon Jae-in ile telefonda konuşan Başkan Trump, Kuzey Kore üstündeki baskıyı artırma kararı aldıklarını duyurdu. Trump ayrıca attığı Twitter mesajında 'Roket Adam' adını taktığı Kim Jong-un hakkında konuştuklarını söyledi.

ÇİN VE RUSYA'DAN KUZEY KORE SINIRINDA TATBİKAT

Reuters haber ajansı, Pyongyang yönetiminin en önemli müttefiki Çin ve Rusya'nın Kuzey Kore yakınlarında deniz tatbikatına başladığını bildiriyor. Kuzey Kore-Rusya sınırındaki Peter the Great Körfezi'nde gerçekleşen tatbikat, iki ülkenin bu yıl denizlerdeki ikinci gövde gösterisi. İlk tatbikat Temmuz ayında Baltık Denizi'nde yapılmıştı.

KUVEYT BÜYÜKELÇİYİ KOVUYOR

Ortadoğu'nun küçük ülkesi Kuveyt ise, Kuzey Kore büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine büyükelçi önümüzdeki hafta Kuveyt'ten ayrılacak.

3 BİN 700 KİLOMETRE GİTTİ

Kuzey Kore, geçen hafta bugüne kadarki en uzun menzilli füzesini fırlatıp dünyayı alt üst etmişti. 3 bin 700 kilometre mesafeye ulaşıp Pasifik Okyanusu'na düşen Hwasong-12 füzesi, Japonya'nın üstünden geçmiş ve ülkede yaşayanlar çalan sirenlerle sığınaklara koşmuştu.

Başta ABD olmak üzere tüm dünyadan yoğun tepki alan Kim Jong-un, füze denemelerine devam edeceğini ilan etmişti. Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırımlarına rağmen nükleer füze programını tamamlayacağını duyuran Kuzey Kore lideri, Eylül ayı başında hidrojen bombası test etmiş ve deneme bölgede 6.3 büyüklüğünde depreme yol açmıştı. Kim Jong-un, bu yıl şimdiden 19 füze denemesi gerçekleştirmiş durumda.

Amerikan Associtaed Press (AP) haber ajansına bilgi veren uzmanlara göre, son testler Kuzey Kore'nin ABD'yi vurmaya yaklaştığını gösteriyor. Kim Jong-un, ilk kıtalararası balistik füze denemesini Temmuz ayında yapmıştı.

ABD-ÇİN-KUZEY KORE ÜÇGENİ

Başkan Donald Trump, göreve geldikten sonra birçok kez nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore'yi Çin üzerinden durdurmak istedi ancak halihazırdaki tabloda bu hamlesinde başarısız olduğu görülüyor. Pyongyang yönetimi, Pekin'den gelen baskılara aldırış etmeden silah geliştirmeyi sürdürüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı 10'dan fazla, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri de giderek artıyor. Ülke, yaz mevsiminde ilk kıtalararası balistik füzesini denedi. Söz konusu füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu üstündeki toprağı Guam Adası'nı vurma kapasitesine sahip.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze.

Kaynak: haberinburada