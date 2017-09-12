Ankara ve Moskova'nın S-400 sözleşmesinin imzalandığını açıklamasının ardından Sputnik'e konuşan Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, "Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik. Türkiye'yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SİPARİŞLERİNİN TESLİMATINI HIZLANDIRIRIZ"

Türkiye'nin uzun vadeli füze savunma ihtiyaçları için ABD de dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin füze savunma sistemlerini takip etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Michael, Washington'un Türkiye tarafından satın alınan ekipmanların teslimatını hızlandırma yükümlülüğüne bağlı olduğunu da belirtti.

ERDOĞAN KAPORANIN VERİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul'a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Rusya'dan S-400'lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kapora da verildi" demişti.

PUTİN'İN DANIŞMANI SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞINI BELİRTMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin de, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirmişti.

Kaynak: haberinburada