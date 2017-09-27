Dünya'nın düz olduğunu düşünen Amerikalı Rapçi, bunu kanıtlamak için destekçi arıyor.

Rap şarkıcısı B.o.B, Dünya'nın düz bir tepsi şeklinde olduğunu kanıtlamak için para topluyor.

"DÜZ DÜNYA" TEORİSİ

Ünlü rapçi, 'Düz Dünya' teorisinin destekçilerinden ve Dünya'nın düz bir tepsi şeklinde olduğunu kanıtlayacak uydu görüntülerinin peşinde.

NASA ÇALIŞANLARI DÜŞMEMEMİZ İÇİN NÖBET TUTUYOR

Bu grup, NASA çalışanlarının dünyanın farklı köşelerinde nöbet tutarak, biz dünyalıların düşmesini engellediğine inanıyor.

"DÜZ DÜNYA BOB"

GoFundMe sitesinden yaklaşık 200 bin dolar para toplamayı amaçlayan B.o.B da kendisini "Düz Dünya Bob" olarak adlandırıyor.

TEORİYİ "KAVİS" KANITLAYACAK

Sitede toplanan para 650 dolara ulaşırken, kampanyaya ilgi giderek artıyor. "Düz Dünya Bob" ise, teoriyi kanıtlayacak o "kavisi" araştırıyor.

"BU KAMPANYAYLA, UYDU FIRLATACAĞIM"

Sitede görüntülü yaptığı açıklamada ABD'li rapçi şu çağrıyı yapıyor:

"GoFundMe'de bu kampanyayı başlattım çünkü bir ya da daha fazla uyduyu uzayın olanca uzağına, ya da yapabilirsem yörüngeye gönderip, eğer varsa kavisi bulmak istiyorum"

"DÜNYA YUVARLAKSA NEREDEN KIVRILIYOR?"

'Düz Dünya'cıların temel argümanı da, bu. "Dünya eğer gerçekten yuvarlaksa, o zaman nerede kıvrıldığını çıplak gözle görmek de mümkün olmalı" diyorlar.

"ŞEHİR UZAKTAN DÜZ GÖRÜNÜYOR"

Ünlü rapçı B.o.B, daha önce de Twitter'dan paylaştığı mesajında "Bir fotoğrafta 16 mil uzaktaki şehir düz görünürken "hani kavis nerede? lütfen açıklayın bunu" diyerek takipçilerini ikna etmeye çalışmıştı.

Kaynak: haberinburada