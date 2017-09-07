Fransa İçişleri Bakanlığı, Irma Kasırgası'nın Karayipler'deki Fransız adalarında 8 kişinin ölümüne 23 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu duyurdu.

ABD'nin beklediği Irma Kasırgası, Karayipler'deki Fransız adalarında 8 kişinin ölümüne 23 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Fransa İçişleri Bakanlığı da gelişmeyi duyurdu.

37 MİLYON KİŞİ ETKİLENEBİLİR

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada ise Karayipler'deki Irma Kasırgası'nın mağdurlarına yardım etmek için Barbados'a ve Haiti'nin kuzeyine ekip gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, kasırgadan 37 milyon kişinin etkilenebileceği ifade edildi.

Öte yandan Atlantik Okyanusunda görülen ve saatteki hızı 297 kilometreye kadar çıkan Irma kasırgasının ABD'yi vurma ihtimali, ülkede büyük bir korkuya neden oldu.

ÜÇ ÜLKEYİ VURDU

Beşinci kategorideki kasırganın Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'yı vurduktan sonra hafta sonu ABD'de etkili olması bekleniyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki korkulu bekleyiş ve kasırga hazırlıkları devam ediyor. Irma kasırgasının etkili olduğu Antigua and Barbuda'ya bağlı Leeward Adalarındaki yerel yetkililer, elektrik ve iletişim hatlarında kesintilere neden olması dolayısıyla halka kapalı yerlerde kalmaları çağrısında bulundu.

6 ADA TAHLİYE EDİLDİ

Porto Riko ve Virjin Adalarında acil durum ilan edilmesine neden olan kasırga yüzünden Bahamalarda 6 ada tahliye edildi.

Leeward Adalarında 3,4 metre yüksekliğinde dalgalara yol açan Irma kasırgasının, Turks ve Caicos Adalarında hafta sonuna doğru 6 metrelik dalgalar oluşturması tahmin ediliyor.

ABD'de Teksas ve Louisiana eyaletleri, Harvey fırtınasının yaralarını sarmaya çalışırken, Atlantik üzerinden gelen Irma kasırgasının Florida'yı vurma ihtimali, eyalet sakinlerinde büyük bir korkuya neden oldu.

Meteoroloji uzmanları, Irma kasırgasının, Florida'yı vurma ihtimalinin gittikçe yükseldiğini kaydetti.

ACİL DURUM KARARI ALINDI

Kasırga nedeniyle Florida'da önceki gün eyalet genelinde acil durum kararı alınmıştı.

Florida'nın Monroe Count idari amirliği, Key West bölgesinde yaşayanların zorunlu tahliye edilmesine karar verdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı son açıklamada, "Irma, potansiyel olarak yıkıcı olan beşinci kategorideki kasırga ve etkili olduğu bölgelerde hayatı tehdit eden rüzgar ve tehlikeli yağışlara yol açacak" ifadesini kullandı.

HALK MARKETLERE AKIN EDİYOR, RAFLAR BOŞALDI

Yetkililer, kasırganın vurma ihtimali olan Miami-Dade County'de oturanlara, deniz seviyesinin yüksek olduğu yerleşim yerlerine gitmeleri uyarısında bulundu.

Kasırganın etkilemesi beklenen bölgelerde, halkın marketlere akın ettiği ve rafları boşalttığı belirtiliyor. ABD ordusu, Florida'nın Key West bölgesinde bulunan Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz havacılık istasyonundaki 5 bin kişiyi tahliye etti.

F-16'LAR TAŞINIYOR

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü Patrick Ryder, kasırga beklentisi nedeniyle F-16 uçaklarının büyük bir kısmının güney Florida'daki Homestead Hava Koruma Üssüne taşınmasına yönelik bir plan hazırladıklarını bildirdi.

IRMA'DAN SONRA JOSE ADINDA YENİ BİR FIRTINA ÇIKACAK

Uzmanlar, Irma kasırgasının ardından Atlantik Okyanusu'nda çarşamba akşamı itibarıyla saatteki hızı 160 kilometreye ulaşacak Jose adında yeni bir tropikal fırtınanın çıkmasının beklendiğini açıkladı.

ABD, KÜBA'YA GİDECEK VATANDAŞLARINI UYARDI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Irma kasırgasının etkili olması beklenen Küba'ya seyahatte bulunacak vatandaşlarını uyararak seyahat planlarını yeniden gözden geçirmelerini istedi.

Açıklamada, Irma'nın hayatı tehdit edecek derecede sel, toprak kayması ve deniz sularının yükselmesine yol açacağını ve bakanlığın 6 Eylül'de kasırga nedeniyle ABD hükümeti çalışanlarının ve ailelerinin adadan ayrılmalarına izin verdiğini kaydetti.

Kaynak: haberinburada