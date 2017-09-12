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ABD'nin 'yeni İran planı' Trump'ın masasında!

ABD'NİN 'YENİ İRAN PLANI' TRUMP'IN MASASINDA!

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni İran stratejisinin Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanarak Başkan Donald Trump'a sunulduğu belirtildi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Abd'nin 'yeni İran Planı' Trump'ın Masasında!(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile Irak ve Suriye'deki Şii militan gruplara daha sert cevaplar vermesini sağlayacak yeni bir strateji üzerinde çalıştığı iddia edildi.

PLAN DONALD TRUMP'A SUNULDU

Reuters'ta yer alan habere göre, strateji Savunma Bakanı Jim Mattis, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster tarafından hazırlandı ve Cuma günü yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Başkan Donald Trump'a sunuldu.

TAHRAN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORLAR

Planın, balistik füze programını kontrol altına almak için Tahran yönetimi üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı öne sürüldü.

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, "İran'ın özellikle Suriye,Irak ve Yemen'de yürüttüğü teröre destek, bölgeyi istikrarsızlaştırmak gibi aktivitelere karşı geniş bir strateji olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYININ SONUNA KADAR KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

İran planının siber casusluk ve nükleer üretimi gibi alanları da hedeflediği belirtildi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nde masaya konulan planda, ABD'nin Yemen'deki Husilere, Gazze ve Sina'daki Filistinli gruplara giden İran'ın silahlı gemilerine daha agresif müdahalelerde bulunması seçeneğinin de yer aldığı ifade edildi.

İran'a yönelik yeni ABD stratejisini içeren planın Eylül ayının sonuna kadar kabul edilip, kamuya açıklanması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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