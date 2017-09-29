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ABDULLAH GÜL: KÜRT NÜFUSUMUZ YOKMUŞ GİBİ SORUMSUZ MANŞETLER GÖRÜYORUM


Abdullah Gül: Kürt Nüfusumuz Yokmuş Gibi Sorumsuz Manşetler Görüyorum
Tarih : 29 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Abdullah Gül: Kürt Nüfusumuz Yokmuş Gibi Sorumsuz Manşetler Görüyorum(9/10)5

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Kadın Kolları eski İzmir İl Başkanı Gülsüm Satoğlu'nun oğlu Burak Satoğlu'nun düğününe katılmak üzere geldiği İzmir'de Valilik ziyaretinin ardından Hisarönü Camii'nde cuma namazı kıldı.

KAHVEDE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Namaz sonrasında vatandaşları selamlayan Gül, ardından Kemeraltı Çarşısı'nda kahve içti.

Tarihi kahvecide gündeme dair açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak, "Bunlar çok önemli gelişmeler, bütün devlet erkanı bunu çok yakın takip ediyor, gerekeni yapıyor. Nihayetinde bunlar Türkiye'nin ulusal meseleleri olduğu için bunlara öyle bir bakış gerekir. hep dikkatli olmak gerekiyor, onun için önce herkes kendi vatandaşlarının farklılıkları ne olursa olsun, kendilerine iyi bağlaması lazım. Herkesin aidiyetini ülkesine sağlamlaştırması lazım, bunlar yapılmazsa uzun vadede ayrışmalar ortaya çıkıyor" dedi.

"SORUMSUZ MANŞETLER GÖRÜYORUM"

Irak'ın toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini de ifade eden Abdullah Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan Irak'ın toprak bütünlüğünün siyasi birliğini hep desteklememiz lazım ki biz bunu güçlü bir şekilde destekledik. Bir taraftan halk olarak, basın olarak siyasiler olarak, demeçlerimizde söylemler öyle olmalı ki herhangi bir şekilde kendi vatandaşlarımızın bazılarının da asla onların kalbini de buruk hale getirmemek gerekir. Ne söylediğimi anladınız manşetlere baktığımda sanki bizim Kürt nüfusumuz yokmuş gibi sorumsuz manşetler de görüyorum. Onda da çok dikkat etmek gerekir bu coğrafyada herkes kendi ülkesinde huzur içinde, barış içinde yaşamalı. Bunu sağlamak da o ülkeyi idare edenlerin görevleri onun için de vaktiyle Saddam'ın acımasızlığı olmasaydı, Irak da bu duruma gelmezdi. Suriye'nin acımasızlığı olmasaydı Suriye o hale düşmezdi. Bütün bunlardan alınacak dersler var."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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