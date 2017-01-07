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ABD'YE GÖNDERİLEN GÜLEN DOSYALARI MAHKEMEYE ULAŞTIRILMAMIŞ


ABD'YE GÖNDERİLEN GÜLEN DOSYALARI MAHKEMEYE ULAŞTIRILMAMIŞ
Tarih : 07 Ocak 2017, 14:08
Puan Ver : Abd'ye Gönderilen Gülen Dosyaları Mahkemeye Ulaştırılmamış(6/10)6


Adalet Bakanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin ABD'ye gönderilen iade dosyaları ve geçici tutuklama talebinin henüz mahkemelere gönderilmediği ortaya çıktı.



MAHKEMEYE HENÜZ İLETİLMEDİ



Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin girişimlerine rağmen ABD, Gülen'in iadesi ve geçici tutuklama talebine ilişkin adım atmadı.



Gülen'e ilişkin ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili geçici tutuklama talebinin, ABD Adalet Bakanlığınca ilgili mahkemelere henüz iletilmediği ortaya çıktı.



Bakanlık yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığına gönderilen iade ve geçici tutuklama taleplerine ilişkin kararların yerel mahkemelerce verileceğine, dosyaların söz konusu mahkemelere henüz gönderilmediğine dikkati çekti.



ABD İLE İADE TRAFİĞİ



15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Fetullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili süreç başlatılmış, Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 2016'da ABD'ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndermişti. 10 Eylül 2016'da ise FETÖ elebaşı Gülen'in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklama talebi de ABD Adalet Bakanlığına gönderilmişti.



ABD Adalet Bakanlığından 22-23 Ağustos 2016'da Ankara'ya bir heyet gelmiş, Adalet Bakanlığı yetkilileri iade dosyasıyla ilgili ayrıntıları ve mevcut delilleri heyete anlatmıştı.



 



kaynak:sabah








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