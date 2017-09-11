ABİSİNİN NİŞANINA GİDERKEN TREN ÇARPTI! AĞIR YARALANAN GENÇ ÖLDÜ
Adana'da, abisini nişanına gittiği sırada trenin çarpması sonucu ağır yalanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ABİSİNİN MUTLULUĞUNA ŞAHİT OLACAKTI
Kaza, 10 Eylül Pazar günü merkez Yüreğir İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde tren raylarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam 26 yaşındaki Ahmet Kırmızı abisinin nişanına gitmek için yola çıktı.
YOLU KISALTMAK İSTEDİ
Tren raylarından yolunu kısaltarak geçmek isteyen genç, Mersin'den İskenderun'a giden yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
KURTARILAMADI
Gece saat 01.40 sıralarında kaldırıldığı hastane yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: haberinburada
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