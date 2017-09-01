Porto, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Aboubakar'ın bonservisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran Lorient'e 7.2 milyon Euro ödeyerek, oyuncunun tüm haklarını satın aldı.

Porto, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yükselişe geçen ve sezona harika bir başlangıç yapan Vincent Aboubakar'a çıkış izni vermedi ve flaş bir kararla bonservisinin de tamamını eline geçirdi.

7.2 MİLYON EURO ÖDENDİ

Oyuncunun bonservisinin %60'ını elinde bulunduran Lorient ile yaptığı anlaşmada 12 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda kabul etmek ya da Fransız ekibine 7,2 milyon Euro ödemek zorunda olan Porto, Marsilya'nın yaklaşık 20 milyon Euro'luk teklifinin ardından Lorient'e bu rakamı ödedi ve Aboubakar'ın bonservisinin tamamını aldı.

PORTO, ABOUBAKAR İÇİN YENİ SÖZLEŞME ÖNERDİ

Porto, teknik direktör Sergio Conceiçao'nun da direktifiyle, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kamerunlu golcüyü takımda tutmak için yeni kontrat önerdi.

Vincent Aboubakar, bu sezon 4 maçta 4 gol attı ve Porto'da Ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi.

ALEX TELLES İÇİN YAPILAN TEKLİFLER REDDEDİLDİ!

Öte yandan geçtiğimiz sezon Porto'nun en istikrarlı oyuncularından biri olan Alex Telles için İspanya ve İngiltere'den gelen tekliflerin reddedildiği açıklandı.

Kaynak: haberinburada