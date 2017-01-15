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AB'YE SON BİR TEKLİF SUNACAĞIZ


AB'YE SON BİR TEKLİF SUNACAĞIZ
Tarih : 15 Ocak 2017, 09:04
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vize serbestisi konusunda AB'ye son bir teklif sunulacağını belirterek "Terörle ilgili kanunlarda bir şey yapmayacağımızı net bir şekilde ilettik" dedi.



 AB'den artık bu işin somut bir takvime bağlanmasını isteyeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Terörle ilgili kanunlarda bir şey yapmayacağımızı net bir şekilde tüm muhataplarımıza, üye ülkelerin bakanlarına, liderlerine ve AB kurumlarının en üst yöneticilerine ilettik. Ama diğer 4 kriter konusunda bir sıkıntı yok. Ne zaman vize serbestisi ve geri kabul anlaşması eş zamanlı olarak uygulanacak? Bunun takviminin belirlenme müzakeresini, AB ile bu son önerilerini gördükten sonra görüşeceğiz."








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