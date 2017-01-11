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aç kalan kurt şehre inip köpeğe saldırdı

AÇ KALAN KURT ŞEHRE İNİP KÖPEĞE SALDIRDI

Tokat'ın Almus ilçesinde aç kalan kurdun ilçe merkezinde köpeğe saldırması ve sürükleyerek götürmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Tarih : 11 Ocak 2017, 13:33
Puan Ver : Aç Kalan Kurt Şehre İnip Köpeğe Saldırdı(9/10)9


Tokat'ın Almus ilçesinde aç kalan kurdun ilçe merkezinde köpeğe saldırması ve sürükleyerek götürmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta iki gün süre ile devam eden kar yağışı il ve ilçe merkezlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreye yaklaşırken, aç kalan yaban hayvanları şehre indi. Almus ilçesinde kent merkezine inen kurdun köpeğe saldırması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kurdun köpeğe saldırması ve sonrasında köpekle birlikte boğuşarak sürüklemesi yer aldı.



 



kaynak:sabah








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