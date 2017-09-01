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Acemi Kasaplar Kurban Yerine Kendilerini Kesti! İstanbul'da 47 Kişi Yaralandı

ACEMİ KASAPLAR KURBAN YERİNE KENDİLERİNİ KESTİ! İSTANBUL'DA 47 KİŞİ YARALANDI

Kurban bayramlarının klasiği haline gelen acemi kasaplar bu bayram da haber konusu oldu. İstanbul'da kurban kesmeye çalışırken 47 kişi yaralandı.

Tarih : 01 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Acemi Kasaplar Kurban Yerine Kendilerini Kesti! İstanbul'da 47 Kişi Yaralandı(6/10)2

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığını Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. Şahin, ziyarette gazetecilerin sorularını cevapladı.

"KURBAN KESERKEN 47 KİŞİ YARALANDI"

Bir gazetecinin sorusu üzerine, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalarda geçen seneye göre büyük azalma olduğunu söyledi. Bunun çok sevindirici olduğunu ifade eden Şahin, "Şu ana kadar bana 112'den intikal eden rakam toplam 47 vaka. Geçen senelere göre mukayese ettiğimizde bu çok düşük bir rakam. Bunların içerisinde kendiliğinden hastaneye müracaat eden hastalarımızın sayısı henüz yok. Onlar ileriki günlerde daha da netleşecek ama görüntü şu anda eskiye göre çok büyük bir düşüş var." dedi.

UZMAN KASAPLARLA ÇALIŞAN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Şahin, bu düşüşte alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu, ilgili kurum ve belediyelerin bu konuda çalışmalar yaptığını bildirdi. Vatandaşların da uzman kasaplara daha çok rağbet ettiğini ifade eden Şahin, bundan dolayı İstanbullulara teşekkür etti.

TRAFİK KAZALARINDA AZALMA VAR

Şahin, şehir dışına giden ya da başka ilden gelenleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları noktasında uyararak, sürücülerin ve araçtakilerin can güvenliğinin her şeyden çok önemli olduğunu vurguladı. Trafik kazalarında da bu yıl azalma olduğunu aktaran Şahin, bir soru üzerine yasak alanlarda kurban kesimlerinin alınan tedbirlerle en aza indiğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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