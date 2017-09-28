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Acil Serviste Unutulan Yaralı Hasta, Komaya Girerek Hayatını Kaybetti!

ACİL SERVİSTE UNUTULAN YARALI HASTA, KOMAYA GİREREK HAYATINI KAYBETTİ!

ABD'nin New York şehrinde kafasından yaralanan şahıs gittiği hastanenin acil servisinde unutuldu. 9 saat bekledikten sonra komaya giren adam, hayatını kaybetti.

Tarih : 28 Eylül 2017, 23:30
Puan Ver : Acil Serviste Unutulan Yaralı Hasta, Komaya Girerek Hayatını Kaybetti!(8/10)4

ABD'nin New York kentinde hastanede tam bir skandal yaşandı.

KAFASINDAN YARALIYDI, PANSUMANDAN SONRA BEKLEMESİ İSTENDİ

53 yaşındaki Angel Rivera adlı adam, kafasında oluşan yaralanmadan dolayı bir hastaneye gitti. Hastanede kafasına pansuman yapılan adama, hemşireler doktor muayenesi ve diğer işlemler için beklemesi söylendi.

ACİL SERVİSTE TAM 9 SAAT UNUTULAN ADAM KOMAYA GİRDİ

Hastanın acil servisinde hemşireler tarafından unutulan adam, acil serviste dokuz saat bekledikten sonra komaya girdi. Acil serviste başka bir hasta, bilincini kaybettiğini ve burnundan kan geldiğini görünce hemşirelere haber verdi.

İKİ YIL KOMADA KALAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Doktorlar tarafından muayene edilen adamın beyin kanaması geçirdiği ve komaya girdiği anlaşıldı. İki yıl komada kalan adamın ailesi babalarının tamamen hastane çalışanlarının ihmali yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyip hastane hakkında dava açtılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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