Geçtiğimiz günlerde, Acun Ilıcalı'nın ünlülerin boks yapacağı bir projesi olduğunu söyleyen Nihat Doğan haklı çıktı. Ilıcalı, yarışmacıları eski Survivorlardan seçti.

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yeni sezonda ekrana gelecek sürpriz projesinin detayları ortaya çıktı. Ekim ayından itibaren birbirleriyle boks yapacak ünlüler belli oldu.

İşte Ringe Çıkacak Ünlü İsimler:

Sürpriz yarışmada, 14 ünlü isim ringe çıkacak. Şu ana kadar netleşen yarışmacılar ise Fulya Keskin, Sahra Işık, 'Çılgın' lakaplı Sedat Kapurtu, Asena, Doğuş ve Berna Canbeldek.

Kaynak: haberinburada