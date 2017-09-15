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Acun Bombayı Patlattı! Ünlülerin Boks Yapacağı Programın Yarışmacıları Belli Oldu

ACUN BOMBAYI PATLATTI! ÜNLÜLERİN BOKS YAPACAĞI PROGRAMIN YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde, Acun Ilıcalı'nın ünlülerin boks yapacağı bir projesi olduğunu söyleyen Nihat Doğan haklı çıktı. Ilıcalı, yarışmacıları eski Survivorlardan seçti.

Tarih : 15 Eylül 2017, 08:40
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Yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yeni sezonda ekrana gelecek sürpriz projesinin detayları ortaya çıktı. Ekim ayından itibaren birbirleriyle boks yapacak ünlüler belli oldu.

İşte Ringe Çıkacak Ünlü İsimler:

Sürpriz yarışmada, 14 ünlü isim ringe çıkacak. Şu ana kadar netleşen yarışmacılar ise Fulya Keskin, Sahra Işık, 'Çılgın' lakaplı Sedat Kapurtu, Asena, Doğuş ve Berna Canbeldek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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