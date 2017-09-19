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Acun ile Şeyma'nın Nikahına Şahitlerin Dışında Bir Tek Esat'ın Eşi Katıldı

ACUN İLE ŞEYMA'NIN NİKAHINA ŞAHİTLERİN DIŞINDA BİR TEK ESAT'IN EŞİ KATILDI

Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliğini Esat Yontuç yaparken Şeyma Subaşı'nın şahitliğini de ablası Kübra Subaşı yaptı. Nikaha şahitler dışında bir tek Yontuç'un eşi Hande Gülşen katıldı.

Tarih : 19 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Acun İle Şeyma'nın Nikahına Şahitlerin Dışında Bir Tek Esat'ın Eşi Katıldı(9/10)5

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın Marsilya'daki Türk Konsolosluğu'nda kıyılan nikahına, şahit olarak Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç ile Subaşı'nın ablası Kübra Subaşı katıldı. Şahitlerin dışındaki tek konuk ise Yontuç'un eşi Hande Gülşen oldu.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ANNE BABASI BİLE NİKAHTA YOKTU

Şahitler dışında nikaha katılan tek isim Esat Yontuç'un eşi Hande Gülşen oldu. Asıl eğlencenin bu gece yapılmasından dolayı nikahta kimse yoktu.

İşte nikahtan kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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