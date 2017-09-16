ACUN ILICALI, 20 GÜN İÇİNDE İKİ BOMBA BİRDEN PATLATIYOR
Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Acun Ilıcalı, "10 gün sonra Brezilya, 20 gün sonra da Meksika Survivor başlıyor" dedi.
Acun Ilıcalı, önceki akşam Karaköy'de kızları Yasemin ve Leyla'yla objektiflere takıldı. Dondurma yiyen Ilıcalı Ailesi'nin keyifli hali dikkat çekti.
20 GÜN İÇİNDE İKİ BOMBA BİRDEN
Bir yere yetişmesi gerektiğini söyleyen yapımcı, "Yeni sezona bomba gibi geliyoruz. 10 gün sonra Brezilya, 20 gün sonra da Meksika Survivor başlıyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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