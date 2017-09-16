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Acun Ilıcalı, 20 Gün İçinde İki Bomba Birden Patlatıyor

ACUN ILICALI, 20 GÜN İÇİNDE İKİ BOMBA BİRDEN PATLATIYOR

Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Acun Ilıcalı, "10 gün sonra Brezilya, 20 gün sonra da Meksika Survivor başlıyor" dedi.

Tarih : 16 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : Acun Ilıcalı, 20 Gün İçinde İki Bomba Birden Patlatıyor(10/10)6

Acun Ilıcalı, önceki akşam Karaköy'de kızları Yasemin ve Leyla'yla objektiflere takıldı. Dondurma yiyen Ilıcalı Ailesi'nin keyifli hali dikkat çekti.

20 GÜN İÇİNDE İKİ BOMBA BİRDEN

Bir yere yetişmesi gerektiğini söyleyen yapımcı, "Yeni sezona bomba gibi geliyoruz. 10 gün sonra Brezilya, 20 gün sonra da Meksika Survivor başlıyor" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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