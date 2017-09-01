ACUN ILICALI, KİMSEYE TEKLİF GÖTÜRMEDİK DİYEREK ALEYNA TİLKİ İDDİALARINI YALANLADI
Acun Ilıcalı, "Survivor için kimseye teklif götürmedik" diyerek Aleyna Tilki'nin yarışmaya katılacağına dair iddialara son noktayı koydu.
Survivor 2018 öncesi, kimlerin yarışacağı merak konusuyken, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, "Survivor için henüz kimseye teklif götürmedik" diyerek Aleyna Tilki'nin Survivor'a katılacağı iddialarını yalanladı.
"BU SENE SÜRPRİZ BİR KONSEPT OLACAK"
Acun Ilıcalı ekim ayında sürpriz bir konseptle geleceklerini ifade ederken, "Survivor 2018 için henüz hiç kimseye bir teklif yapmadık. Bu konuda bilgi kirliliği yapılmamasını rica ediyoruz. Ekim ayında açıklayacağımız sürpriz bir konseptle geliyoruz' paylaşımında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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