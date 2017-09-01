Survivor 2018 öncesi, kimlerin yarışacağı merak konusuyken, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, "Survivor için henüz kimseye teklif götürmedik" diyerek Aleyna Tilki'nin Survivor'a katılacağı iddialarını yalanladı.

"BU SENE SÜRPRİZ BİR KONSEPT OLACAK"

Acun Ilıcalı ekim ayında sürpriz bir konseptle geleceklerini ifade ederken, "Survivor 2018 için henüz hiç kimseye bir teklif yapmadık. Bu konuda bilgi kirliliği yapılmamasını rica ediyoruz. Ekim ayında açıklayacağımız sürpriz bir konseptle geliyoruz' paylaşımında bulundu.

Kaynak: haberinburada